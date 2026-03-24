Questa mattina a Taranto si è tenuta una cerimonia nel cortile della caserma “Ugo De Carolis” del Comando Provinciale dei Carabinieri, in occasione dell’82° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si sono radunati per onorare la memoria delle vittime di quell’eccidio.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta questa mattina, nel cortile della caserma “Ugo De Carolis”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, la cerimonia in ricordo dell’82° anniversario della strage delle Fosse Ardeatine, avvenuta il 24 marzo 1944. Nel corso dell’eccidio, compiuto dalle truppe tedesche, persero la vita numerosi prigionieri italiani, tra cui il Maggiore dei Carabinieri Ugo De Carolis, a cui è intitolata la caserma tarantina. La figura di De Carolis è stata ricordata ripercorrendone il percorso militare: dalla partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, dove fu decorato con la Medaglia d’argento al valor militare, fino all’ingresso nell’Arma dei Carabinieri e agli incarichi svolti in Tripolitania. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fosse Ardeatine, commemorazione a Taranto per l’82° anniversario

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