L’Ascoli torna in Serie B dopo aver vinto il campionato di Serie C. La promozione è stata ufficializzata con la vittoria in finale playoff. La squadra ha festeggiato con il presidente storico, Carletto Mazzone, e il bomber Bierhoff presente in tribuna. La promozione segna il ritorno del club nella seconda divisione dopo anni di assenza, risalenti agli anni ’60. La squadra ha concluso il campionato con un vantaggio di punti sulla seconda classificata.

L’Ascoli che torna in Serie B dopo due anni di assenza offre la sponda per una cavalcata nei territori della memoria, fissando dieci icone che hanno contribuito alla leggenda del club bianconero. Vulcanico, passionale, geniale: Costantino Rozzi. Di lui oggi ricordiamo i vezzi, le scaramanzie: i calzini rossi con cui si presentava in panchina, i lupini mangiati prima della partita, le riunioni alle cinque di mattina del martedì con Mazzone. Imprenditore edile, fenomenale quando costruì lo stadio in 100 giorni: capienza di 34.000 spettatori, in una città di 50.000 abitanti. Nei ventisei anni di gestione Rozzi (1968-1994) l’Ascoli timbra 14 volte la serie A, viene promosso una volta in B, quattro in A, vince una Mitropa Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riecco l'Ascoli: il Presidentissimo Rozzi, Carletto Mazzone e il bomber Bierhoff

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