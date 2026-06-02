Stasera si gioca la finale d’andata del playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie B. La partita coinvolge due squadre con storie diverse, tra cui il doppio ex Mazzone e la classifica avulsa del 1981. La sfida rappresenta una tappa decisiva per entrambe le formazioni, che cercano di avanzare nel torneo.

Per chi appartiene a un’altra generazione, la doppia sfida tra Brescia e Ascoli - finale d’andata dei playoff di Serie C in programma stasera alle 21.15 - può voler dire Hagi contro Bierhoff, può riportare la mente alle giocate di Baggio, ai dettami tattici del grande Lucescu e andando ancora indietro con la memoria può far arrivare fino a Costantino Rozzi, l'iper-scaramantico presidente dei marchigiani, che metteva sempre i calzini rossi in tribuna durante le partite dei bianconeri. Insomma, un insieme di personaggi storici che hanno segnato la vita nel pallone delle due società e delle due tifoserie. Personaggi e racconti d’altri tempi e di un altro calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal doppio ex Mazzone alla classifica avulsa del 1981: Brescia-Ascoli in cinque storie

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