Un dipendente ha visto un uomo sul ponte Rozzi ad Ascoli con lo sguardo rivolto verso il vuoto e ha immediatamente capito che stava per compiere un gesto estremo. L'uomo si stava per buttare giù, ma l'operatore è riuscito a afferrarlo per la maglietta e a impedirgli di cadere. La scena si è svolta nel giro di pochi istanti, con il dipendente che ha evitato il peggio.

ASCOLI - Lo ha notato aggirarsi sul ponte Rozzi con lo sguardo perso nel vuoto e ha subito capito che qualcosa non andava. Senza esitare si è fermato ed è intervenuto, riuscendo a evitare una tragedia. È stato decisivo il sangue freddo di Florindo Santini, dipendente di Ascoli Servizi Comunali, che giovedì mattina ha salvato la vita a un cinquantenne sul ponte in prossimità dello stadio. Il giro Erano circa le 7 quando Santini stava effettuando il consueto giro con il camion dell’azienda per il ritiro dei rifiuti ingombranti. Proprio transitando sul ponte ha notato la presenza di del cinquantenne ascolano. «Il suo modo di fare mi ha subito insospettito, ho capito che c'era qualcosa che non andava e mi sono accostato con il furgone - racconta Santini -. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sta per gettarsi dal ponte Rozzi ad Ascoli, dipendente dell?Asc lo vede e riesce a salvarlo: «L'ho afferrato per la maglietta»

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