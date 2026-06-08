Un ragazzo di 17 anni è stato ridotto in fin di vita in un episodio di tentato omicidio. Oggi si è aperto davanti al Tribunale di Benevento il procedimento giudiziario contro un uomo accusato di aver aggredito il giovane. Il processo riguarda le accuse di aver colpito il ragazzo con un’arma, lasciandolo in condizioni critiche. La vicenda è stata oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 4 minuti Si è aperto oggi davanti al Tribunale di Benevento il procedimento giudiziario con rito abbreviato relativo al brutale pestaggio avvenuto nella notte del 5 ottobre 2025 all’esterno della discoteca Xuè di Montesarchio, episodio nel quale rimase gravemente ferito il 17enne Gaetano Cusano, di Tocco Caudio. Davanti ai giudici sono comparsi i primi quattro giovani coinvolti nell’inchiesta della Procura di Benevento: Nicolò Palermo, 20 anni, Donato D’Agostino, 19 anni, Osvaldo Masone, 19 anni e Antonio Ianaro, 20 anni. Per loro l’accusa principale è quella di tentato omicidio aggravato. Il procedimento odierno si è svolto a porte chiuse davanti al Tribunale di Benevento, trattandosi di un’udienza relativa a reati gravi e con imputati in parte sottoposti a misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ridotto in fin di vita a 17 anni: al via il processo per il tentato omicidio di Gaetano Cusano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridotto in fin di vita per 50 euro, condannati gli aggressori. La vittima li abbraccia in aula

Notizie e thread social correlati

Canosa di Puglia, anziano ridotto in fin di vita: fermato 48enne per tentato omicidioUn uomo di circa 48 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di uccidere un anziano in una piazza centrale di Canosa di...

Ischia, picchia la figlia e la riduce in fin di vita: arrestato uomo di 58 anni per tentato omicidioUn uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.