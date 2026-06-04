Canosa di Puglia anziano ridotto in fin di vita | fermato 48enne per tentato omicidio

Da foggiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di circa 48 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di uccidere un anziano in una piazza centrale di Canosa di Puglia. L’anziano è stato trovato in condizioni critiche ed è stato trasportato in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Un uomo di circa 48 anni è stato fermato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un anziano, aggredito brutalmente in una piazza centrale di Canosa di Puglia. Il provvedimento è stato emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trani, su disposizione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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