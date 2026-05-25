Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. L’intervento è avvenuto poco dopo pranzo, quando le forze dell’ordine sono state chiamate per una segnalazione di violenza domestica in una via dell’isola. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la figlia, causandole ferite gravissime e mettendo a rischio la sua vita. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un 58enne del luogo. Poco dopo pranzo I militari sono intervenuti - allertati dal 112 - per la segnalazione di una violenza domestica a via Spinesante. I militari hanno raggiunto l’appartamento e lì hanno trovato la vittima con evidenti segni di lesioni e fratture al volto e al corpo. La donna, 36enne, è la figlia del 58enne. Ischia, giallo al porto: ritrovato ferito nello stesso punto in cui morì la moglie L’uomo è stato trovato nei pressi dell’abitazione e bloccato. In casa diverse tracce ematiche. I carabinieri hanno ricostruito l’aggressione alla donna picchiata anche in presenza della madre 57enne. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ischia, picchia la figlia e la riduce in fin di vita: arrestato uomo di 58 anni per tentato omicidio

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