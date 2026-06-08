Rider travolge una bimba di 4 anni poi si allontana

Una bambina di 4 anni è stata investita da una bici elettrica nel primo pomeriggio di domenica in via delle Moline, nel centro di Bologna. Il mezzo ha colpito la piccola e poi il rider si è allontanato senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La bambina è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Una bambina di 4 anni è stata travolta da una bici elettrica nel primo pomeriggio di domenica in via delle Moline, nel centro di Bologna. L’incidente è avvenuto davanti a un locale. In sella al mezzo, secondo le prime informazioni, ci sarebbe stato un rider con lo zaino di una piattaforma. 🔗 Leggi su Today.it

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