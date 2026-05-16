Tragedia nel Tarantino auto in retromarcia travolge e uccide una bimba di due anni
Nella serata di ieri, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto in retromarcia. La vettura ha travolto una bambina di due anni, provocandone il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante gli sforzi, la piccola non è riuscita a salvarsi. La zona è stata delimitata dagli agenti della polizia per le verifiche del caso.
Una tragedia immane quella che si è consumata nelle serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. La corsa in ospedale è stata del tutto inutile: all'arrivo in pronto soccorso, la piccola era già morta a causa delle ferite riportate. Stando alle informazioni pervenute fino ad ora, i fatti si sono verificati venerdì sera, intorno alle ore 21.30. La bimba si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stata travolta da una vettura impegnata in una manovra di retromarcia. Chi si trovava alla guida non si è accorto della piccola, e l'ha investita, colpendola in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia: tragedia nel TarantinoLa piccola è stata investita vicino casa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è arrivata già priva di vita.
Tragedia nel Tarantino: bimba di due anni travolta e uccisa dall'auto in retromarcia. Sotto choc la comunità di San MarzanoUna manovra in retromarcia , poi l'impatto e una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità.
Tragedia nel Tarantino: bimba di due anni travolta e uccisa dall'auto in retromarcia. Sotto choc la comunità di San Marzano https://gazzettadelsud.it/?p=2210186 - Facebook facebook
Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo u x.com
Tragedia nel Tarantino, auto in retromarcia travolge e uccide una bimba di due anniIl dramma nei pressi dell'abitazione della piccola vittima. Inutile la corsa in ospedale: la bambina è arrivata già morta ... msn.com
Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia, la tragedia nel TarantinoUna bambina di 2 anni è stata investita da un'auto in retromarcia ed è morta poco prima dell'arrivo in ospedale ... fanpage.it