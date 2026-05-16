Nella serata di ieri, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto in retromarcia. La vettura ha travolto una bambina di due anni, provocandone il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante gli sforzi, la piccola non è riuscita a salvarsi. La zona è stata delimitata dagli agenti della polizia per le verifiche del caso.

Una tragedia immane quella che si è consumata nelle serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. La corsa in ospedale è stata del tutto inutile: all'arrivo in pronto soccorso, la piccola era già morta a causa delle ferite riportate. Stando alle informazioni pervenute fino ad ora, i fatti si sono verificati venerdì sera, intorno alle ore 21.30. La bimba si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stata travolta da una vettura impegnata in una manovra di retromarcia. Chi si trovava alla guida non si è accorto della piccola, e l'ha investita, colpendola in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia nel Tarantino, auto in retromarcia travolge e uccide una bimba di due anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bimba di 2 anni travolta da un’auto in retromarcia: tragedia nel TarantinoLa piccola è stata investita vicino casa e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è arrivata già priva di vita.

Tragedia nel Tarantino: bimba di due anni travolta e uccisa dall'auto in retromarcia. Sotto choc la comunità di San MarzanoUna manovra in retromarcia , poi l'impatto e una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità.

Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo u x.com

Tragedia nel Tarantino, auto in retromarcia travolge e uccide una bimba di due anniIl dramma nei pressi dell'abitazione della piccola vittima. Inutile la corsa in ospedale: la bambina è arrivata già morta ... msn.com

Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia, la tragedia nel TarantinoUna bambina di 2 anni è stata investita da un'auto in retromarcia ed è morta poco prima dell'arrivo in ospedale ... fanpage.it