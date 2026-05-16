Tragedia nel Tarantino auto in retromarcia travolge e uccide una bimba di due anni

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto in retromarcia. La vettura ha travolto una bambina di due anni, provocandone il decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante gli sforzi, la piccola non è riuscita a salvarsi. La zona è stata delimitata dagli agenti della polizia per le verifiche del caso.

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Una tragedia immane quella che si è consumata nelle serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia. La corsa in ospedale è stata del tutto inutile: all'arrivo in pronto soccorso, la piccola era già morta a causa delle ferite riportate. Stando alle informazioni pervenute fino ad ora, i fatti si sono verificati venerdì sera, intorno alle ore 21.30. La bimba si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stata travolta da una vettura impegnata in una manovra di retromarcia. Chi si trovava alla guida non si è accorto della piccola, e l'ha investita, colpendola in pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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