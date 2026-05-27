Travolge e uccide una bimba nel parcheggio dell'asilo a Brescia | 78enne condannata a 2 anni e 8 mesi

Una donna di 78 anni è stata condannata a 2 anni e 8 mesi per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso una bambina di 2 anni nel parcheggio di un asilo a Brescia il 3 giugno 2024. La corte ha stabilito la pena, riconoscendo la responsabilità dell'incidente. La bambina è stata colpita mentre si trovava nel cortile dell’istituto.

Il gup di Brescia ha condannato a 2 anni e 8 mesi una 78enne per omicidio stradale. La donna ha travolto e ucciso una bimba di 2 anni nel parcheggio dell'asilo il 3 giugno 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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