Richiamo di wurstel Suillo da parte di Fiorucci allergeni non dichiarati sull' etichetta | coinvolto un lotto

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di wurstel Suillo Fiorucci a causa di allergeni non dichiarati sull’etichetta. Il prodotto interessato è stato distribuito in diverse regioni italiane. Nessuna segnalazione di reazioni avverse è stata registrata finora. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto identificato dal codice riportato sulla confezione. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.

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Il ministero della Salute ha reso noto un nuovo richiamo alimentare, che riguarda stavolta un lotto di wurstel Suillo Fiorucci. Il motivo del provvedimento è legato alla presenza di allergeni non dichiarati sull’etichetta. L’avvertenza per i consumatori è quella di riconsegnare il prodotto al punto vendita in cui è stato acquistato. Qual è il lotto di wurstel Suillo di Fiorucci oggetto del richiamo L'avvertenza del ministero della Salute per i consumatori Cosa sono gli allergeni alimentari Qual è il lotto di wurstel Suillo di Fiorucci oggetto del richiamo Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo comunicato datato 5 giugno 2026 in cui ha reso noto che il lotto 160926LM di wurstel Suillo a marchio Cesare Fiorucci S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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