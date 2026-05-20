Richiamo di senape Gli Allegri Sapori da supermercati Penny Market solfiti non dichiarati | il lotto coinvolto

Un lotto di senape venduta nei supermercati Penny Market è stato richiamato a causa di una mancata indicazione sulla presenza di solfiti nell’etichetta. La segnalazione riguarda un prodotto commercializzato all’interno della catena, con il lotto identificato come soggetto alla misura di ritiro. La senape, appartenente alla linea Gli Allegri Sapori, è stata segnalata per la presenza di sostanze non dichiarate, che potrebbero rappresentare un rischio per alcune persone. La catena ha provveduto a rimuovere il lotto dai punti vendita.

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Il ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di sicurezza relativo al richiamo di un lotto di senape a marchio Gli Allegri Sapori dai supermercati Penny Market. Il motivo del provvedimento è la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di solfiti. L’avvertenza è quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita di acquisto. L'avviso di richiamo di senape Gli Allegri Sapori dai supermercati La raccomandazione del ministero ai clienti Cosa sono i solfiti L’avviso di richiamo di senape Gli Allegri Sapori dai supermercati Nella giornata di martedì 19 maggio il ministero della Salute ha condiviso un avviso di richiamo (datato 5 maggio) riguardante il lotto 44. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di senape Gli Allegri Sapori da supermercati Penny Market, solfiti non dichiarati: il lotto coinvolto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Senape richiamata dai supermercati Aldi per solfiti non dichiaratiAldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali del gruppo fino al giorno 12 maggio 2026. Senape richiamata dai supermercati Penny per presenza di solfiti: “Non consumare il prodotto”Un lotto di senape venduto nei supermercati Penny è stato richiamato dai punti vendita a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla... r/diabetes_t1 on Reddit: Ho fatto un post su questo subreddit ieri riguardo a un grave attacco ipoglicemico, sono sinceramente traumatizzato da allora. reddit Senape con solfiti non dichiarati: richiamato un altro marchioRichiamato un lotto di senape a marchio Tuscè per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta: è il terzo marchio ... ilfattoalimentare.it Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischioLa catena di supermercati Penny Market ha richiamato un lotto di senape su segnalazione del produttore per la presenza di solfiti ... quifinanza.it