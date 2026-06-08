Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato il peperoncino Coolway proveniente dal Perù, dopo aver riscontrato livelli di pesticida Metomil superiori ai limiti di legge. Il prodotto, distribuito come alimentare, presenta un rischio potenziale per la salute dei consumatori. Nessun dettaglio è stato fornito sui quantitativi ritirati o sui lotti coinvolti. La decisione è stata presa per prevenire eventuali effetti nocivi derivanti dall’assunzione di pesticidi oltre i limiti consentiti.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo del peperoncino Aji Limo per la possibile presenza del pesticida Metomil oltre il limite consentito. Il lotto interessato dal provvedimento è Cexveg 28126019201, e nel comunicato si consiglia di ritirare immediatamente il prodotto dalla vendita e di comunicare al Ministero eventuali scorte residue e di procedere con il loro smaltimento. Richiamo del peperoncino Aji Limo, il motivo I consigli del Ministero della Salute Cos'è il pesticida Metomil e quali sono i rischi Richiamo del peperoncino Aji Limo, il motivo Il comunicato del Ministero della Salute è stato pubblicato il 6 giugno. Il richiamo riguarda il peperoncino Aji Limo prodotto dalla Olla de Barro Food SRL del marchio Coolway con sede dello stabilimento a Lima, in Perù. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di peperoncino dal Perù per pesticida Metomil oltre limite di legge, quali rischi per la salute

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