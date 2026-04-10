Richiamo di pesce spada Italpesca mercurio oltre i limiti | rischi per la salute dai bimbi alle donne incinte

Un lotto di pesce spada surgelato è stato richiamato a causa di livelli di mercurio superiori ai limiti consentiti. La societa` produttrice ha informato le autorità e i consumatori del problema, che riguarda in particolare il rischio di esposizione per bambini e donne incinte. Il prodotto interessato è stato ritirato dagli scaffali e non deve essere consumato. Si consiglia di verificare se si possiede il lotto coinvolto.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un provvedimento che riguarda un lotto di pesce spada surgelato. Il prodotto è stato richiamato per la presenza di mercurio oltre i limiti consentiti dalla normativa. Il mercurio può comportare rischi alle categorie più vulnerabili, come donne in gravidanza e bambini. Pesce richiamato dai supermercati, i lotti Perché il mercurio è un rischio per la salute Perché il pesce spada è più esposto al mercurio Altri rischi e precauzioni sul consumo di pesce Pesce richiamato dai supermercati, i lotti Come riportato dal provvedimento del Ministero della Salute, il lotto di pesce spada surgelato è commercializzato con il marchio Surgelati Italpesca. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di pesce spada Italpesca, mercurio oltre i limiti: rischi per la salute dai bimbi alle donne incinte Mercurio oltre i limiti: Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negoziIl Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Temi più discussi: Allerta alimentare, pesce spada contaminato: scatta il richiamo per rischio mercurio; Mercurio oltre i limiti: Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi; Dolci indiani, si allarga il richiamo per etichette non conformi; Allerta E. coli STEC: richiamata tagliata di scottona da Lidl e Coop. Ritirate uova di Pasqua. Richiamo di pesce spada Italpesca, mercurio oltre i limiti: rischi per la salute dai bimbi alle donne incinteRichiamo per pesce spada Italpesca perché rilevato mercurio oltre i limiti. I rischi per bambini e donne in gravidanza ... virgilio.it Il richiamo del pesce spadaRichiamato pesce spada Surgelati Italpesca per mercurio oltre i limiti e posate da tavola Ma Maison per migrazione di cromo ... ilfattoalimentare.it Sicurezza partecipata, il richiamo di Conticchio a ruolo della famiglia "I reati contro il patrimonio, furti e rapine restano la spada di Damocle per tutti i cittadini" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #babyGang #Conticchio #reati #Salerno #Cronaca # - facebook.com facebook