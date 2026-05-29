Un lotto di salsiccia ciociara piccante prodotto da Salprosciutti è stato ritirato dal mercato perché contiene nitrati oltre il limite consentito dalla legge. Il prodotto interessato è identificato dal numero di lotto 1702 SCP. Non devono essere consumate le confezioni provenienti da questo lotto. Nessuna altra informazione sulla distribuzione o eventuali segnalazioni di problemi di salute è stata comunicata.

Un lotto della salsiccia ciociara piccante, prodotta da Salprosciutti, è stato richiamato dal commercio a causa di un eccesso di nitrati, oltre i limiti di legge. Il ministero della Salute ha diramato la nota il 28 maggio. Il prodotto è distribuito in confezioni sottovuoto, ma non risulta idoneo al consumo a seguito di test condotti in autotutela dallo stesso produttore. Il richiamo della salsiccia ciociara piccante Il ministero della Salute ha richiamato il lotto 1702 SCP di salsiccia ciociara piccante a marchio Salprosciutti con date di scadenza fissate al 15 luglio, 22 luglio e 5 agosto. Il ritiro è scattato il 28 maggio 2026 con un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di salsiccia ciociara piccante per nitrati oltre il limite di legge, il lotto da non consumare

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