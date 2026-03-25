A Pasqua la città sarà la capitale del calcio giovanile Milano si prepara ad ospitare la quinta edizione della ’Yes Cup’

A Milano si terrà la quinta edizione della 'Yes Cup 2026', il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia. La presentazione dell’evento è prevista per venerdì e vedrà come ospiti d’onore Beppe Bergomi e Nicola Legrottaglie. La competizione si svolgerà dal 2 al 5 aprile e è organizzata da AL2 Sport.

Verrà presentata venerdì a Milano, con Beppe Bergomi e Nicola Legrottaglie ospiti d’onore, la quinta edizione della ’ Yes Cup 2026 ’, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia, organizzato da AL2 Sport in programma dal 2 al 5 aprile. Saranno 16 i centri sportivi della città e dell’area metropolitana che ospiteranno le partite coinvolgendo 9.000 persone tra atleti, famiglie, staff e ospiti: 26 le nazioni rappresentate contro le 18 dell’edizione precedente. Tra le novità spiccano Giappone, Hong Kong, Arabia Saudita, Cile e Islanda, a conferma della dimensione sempre più globale della manifestazione. Cresce anche il numero delle squadre partecipanti: saranno 272, rispetto alle 176 dell’ultima edizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A Pasqua la città sarà la capitale del calcio giovanile. Milano si prepara ad ospitare la quinta edizione della ’Yes Cup’ Articoli correlati Leggi anche: Calcio balilla, Messina si prepara ad ospitare la World Champions League 2026 “Colleferro Boxing Night”. La città si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati Regionali di boxeCronache Cittadine COLLEFERRO – Per la prima volta nella sua storia, la Asd Colleferro Boxe organizza i Campionati Regionali di pugilato, portando... Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Pasqua la città sarà la capitale del... Temi più discussi: Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia; Calcio giovanile, a Milano torna la Yes Cup 2026; Yes Cup 2026: Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di Pasqua; Il Como protagonista alla Yes Cup 2026: a Milano il più grande torneo internazionale di Pasqua. Yes Cup 2026, a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di PasquaMilano si prepara ad accogliere nuovamente la Yes Cup, il più importante torneo internazionale di calcio giovanile legato al periodo di Pasqua in Italia. milanosportiva.com Calcio giovanile, a Milano torna la Yes Cup 2026Milano, 22 mar. (askanews) – Milano si prepara ad accogliere la quinta edizione della Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia, in programma dal 2 al 5 apri ... askanews.it #YesCup 2026: #Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di Pasqua x.com YES CUP - ESORDIENTI 2013 *YES CUP – CERIMONIA INAUGURALE UFFICIALE* Giovedì *2 Aprile* apriamo la Yes Cup con una serata da non perdere: lo *Stadio San Siro* diventerà il nostro palcoscenico! La serata sarà presentata da *Gli A - facebook.com facebook