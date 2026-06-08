Riccione festeggia due nuove centenarie | l’omaggio della città a Maria e Concetta pilastri di famiglia e memoria

A Riccione si sono celebrate due nuove centenarie, Maria Ceccarini e Concetta Orofino, entrambe nate nel maggio del 1926. Le due donne hanno compiuto cento anni e sono state oggetto di un omaggio pubblico da parte della città. Entrambe sono considerate pilastri delle rispettive famiglie e portatrici di memoria storica locale. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale per le due centenarie, che condividono questa importante tappa di vita.

Traguardo storico e doppia festa a Riccione per due nuove centenarie. Le signore Maria Ceccarini e Concetta Orofino hanno spento, nei giorni scorsi, cento candeline, entrambe nate nel maggio del 1926. A portare loro il caloroso abbraccio e l’omaggio dell’intera amministrazione comunale è stata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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