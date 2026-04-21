Storie di storie | Colori e parole | due generazioni in arte Gioacchino e Maria Concetta Distefano

Il 23 aprile 2026, presso Aura Studio a Torino, si terrà un evento dedicato alle arti visive e alla letteratura. L'iniziativa, organizzata dall'Archivio DiMAUrO Aps in occasione di Torino che Legge 2026, prevede un incontro con una scrittrice e illustratrice di libri che racconterà la propria esperienza e quella della madre, entrambe coinvolte nel mondo artistico. L'appuntamento si svolgerà dalle 18 alle 20 in Via San Rocchetto 2, int.4.

Giovedì 23 aprile 2026 dalle 18 alle 20 presso Aura Studio Via San Rocchetto 2 int.4 Torino.A cura di Archivio DiMAUrO Aps, in occasione di Torino che Legge 2026, incontro con la scrittrice ed illustratrice di libri Maria Concetta di Stefano: il racconto di due generazioni di artisti, la figlia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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