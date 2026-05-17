Storie di ordinaria femminilità | Maria Concetta Nanni tra chirurgia umanità della cura e cose che avvengono per un disegno superiore
Maria Concetta Nanni si trovava a Lourdes, dove guidava un gruppo di volontari e persone in cerca di devozione e speranza, quando è stata contattata per questa intervista. La sua quotidianità si intreccia tra interventi chirurgici e momenti di cura umana, con un’attenzione particolare alle storie di pazienti e alle situazioni che si presentano nel suo lavoro. La scena si svolge in un contesto di dedizione e attenzione, con un focus sulla normalità delle sue azioni e sul senso di appartenenza a qualcosa di più grande.
Quando l’ho chiamata per proporle questa conversazione era a Lourdes, guidava un gruppo di volontari e persone in cerca di devozione e speranza. La circostanza non mi ha sorpreso: conosco Concetta, so che è mille cose diverse. Apprezzatissimo chirurgo oculista, già dirigente di oftalmologia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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