Storie di ordinaria femminilità | Maria Concetta Nanni tra chirurgia umanità della cura e cose che avvengono per un disegno superiore

Maria Concetta Nanni si trovava a Lourdes, dove guidava un gruppo di volontari e persone in cerca di devozione e speranza, quando è stata contattata per questa intervista. La sua quotidianità si intreccia tra interventi chirurgici e momenti di cura umana, con un’attenzione particolare alle storie di pazienti e alle situazioni che si presentano nel suo lavoro. La scena si svolge in un contesto di dedizione e attenzione, con un focus sulla normalità delle sue azioni e sul senso di appartenenza a qualcosa di più grande.

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