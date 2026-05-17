Storie di ordinaria femminilità | Maria Concetta Nanni tra chirurgia umanità della cura e cose che avvengono per un disegno superiore

Da forlitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Concetta Nanni si trovava a Lourdes, dove guidava un gruppo di volontari e persone in cerca di devozione e speranza, quando è stata contattata per questa intervista. La sua quotidianità si intreccia tra interventi chirurgici e momenti di cura umana, con un’attenzione particolare alle storie di pazienti e alle situazioni che si presentano nel suo lavoro. La scena si svolge in un contesto di dedizione e attenzione, con un focus sulla normalità delle sue azioni e sul senso di appartenenza a qualcosa di più grande.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando l’ho chiamata per proporle questa conversazione era a Lourdes, guidava un gruppo di volontari e persone in cerca di devozione e speranza. La circostanza non mi ha sorpreso: conosco Concetta, so che è mille cose diverse. Apprezzatissimo chirurgo oculista, già dirigente di oftalmologia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Storie di storie: “Colori e parole: due generazioni in arte. Gioacchino e Maria Concetta Distefano”Giovedì 23 aprile 2026 dalle 18 alle 20 presso Aura Studio Via San Rocchetto 2 int.

Roma, storie vere contro l’AI: in Campidoglio arriva la “Penna d’Oca” tra eroi a quattro zampe e umanità che resisteC’è una Roma che va oltre i monumenti e le cartoline, una città fatta di storie che colpiscono, commuovono e fanno riflettere.

Storie di ordinaria femminilità: Maria Concetta Nanni, tra chirurgia, umanità della cura e cose che avvengono per un disegno superioreMaria Concetta Nanni è un apprezzatissimo chirurgo oculista, già dirigente di oftalmologia all’ospedale Morgagni-Pierantoni, volontaria sorridente in ambiti diversi ... forlitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web