Riqualificazione del porto canale | parte la riasfaltatura la strada chiusa per quattro giorni

La prossima settimana iniziano i lavori di asfaltatura e livellamento dei pozzetti stradali lungo viale Bellini, nel porto canale. La riqualificazione comporta la chiusura temporanea della strada nel tratto interessato, che resterà chiuso per quattro giorni. Durante questo periodo, il transito sarà vietato nel tratto coinvolto dal cantiere. L'intervento mira a migliorare la condizione della strada e la sicurezza della viabilità.

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Al via la prossima settimana i lavori di asfaltatura e contestuale livellamento dei pozzetti stradali lungo viale Bellini, interventi che prevedono il divieto di transito nei tratti interessati dal cantiere. Dalle ore 8:30 di lunedì 11 alle ore 20 di giovedì 14 maggio, gli interventi prevedono la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Quattro frane, la strada resta chiusa. A Canale l’incontro coi residentiAncora bloccato l’accesso a Canale a causa della frana che ha coinvolto la strada Bagnorese chiusa dal 29 gennaio. Quattro frane in meno di un mese, la strada di Canale resta chiusa: chiesto l’intervento del ministeroIncontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Orvieto: “Evidenziata una situazione di instabilità diffusa su circa 900 metri di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Per la deviazione del porto canale si apre una nuova fase: a inizio 2027 via ai lavori per il nuovo molo nord; Ponte Parodi torna al punto di partenza: sfuma il progetto di riqualificazione dell’area. La società Altarea, dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento, rinuncia a proseguire i lavori. A spiegarlo è stato il presidente del porto Matteo Paroli durante Terr; Torregrande, riqualificazione del porto turistico in ritardo: opposizioni all’attacco; Riqualificazione della costa, in provincia di Lecce tre dei cinque progetti finanziati. Milano Marittima, via alla riqualificazione dei marciapiedi: investimento da 1,5 milioniPartono le procedure per la riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi di Milano Marittima, nel tratto compreso tra il Porto Canale e la XXVII ... ravennanotizie.it Per la deviazione del porto canale si apre una nuova fase: a inizio 2027 via ai lavori per il nuovo molo nordDopo tante ipotesi una data che sembra più che plausibile visto che ora la Via unica c'è. Manca la conferenza dei servizi e la Fase A da oltre 20 miloni di euro giò finanziati potrà partire. I lavori ... ilpescara.it Riqualificazione complessiva della piazzetta Cevenini, intitolata a Maurizio Cevenini, che diventerà una vera e propria oasi cittadina. È un progetto, dal costo di circa 900mila euro, che mira alla complessiva riqualificazione della piazzetta, per trasformarla in u - facebook.com facebook