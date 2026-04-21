Piazza Viviani verso il completamento della riqualificazione | via ai lavori per la realizzazione del parcheggio

I lavori per realizzare il parcheggio in piazza Viviani sono stati avviati e proseguiranno nelle prossime settimane. Entro la fine di maggio, l'area dovrebbe assumere la sua configurazione definitiva, dopo l'inaugurazione che si è svolta nel 2024. La riqualificazione della piazza coinvolge anche interventi di sistemazione e miglioramento degli spazi pubblici, con un focus particolare sulla creazione di nuovi posti auto.

Entro la fine del mese di maggio l'area di piazza Viviani avrà il suo aspetto definitivo dopo l'inaugurazione avvenuta nel 2024. Sono infatti iniziati ieri, lunedì 20 aprile, i lavori per la sistemazione definitiva della porzione laterale, rimasta finora sterrata. La cerimonia di inaugurazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ospedale di Ariano Irpino, via ai lavori per la realizzazione del nuovo parcheggioSono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio dell'ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Riqualificazione di corso Garibaldi e piazza della Repubblica, stop ai nuovi dehors fino al termine dei lavoriIl provvedimento, deciso dalla Giunta comunale, comprende anche un tratto specifico di corso Mazzini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Commercio: il mercato debutta nella rinnovata piazza Viviani; Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani; In piazza Viviani il primo mercato: Una bella vittoria; Marina, lavori al parcheggio di piazza Viviani. Nuovo parcheggio in piazza Viviani. Iniziati i lavori, pronto entro giugnoSaranno realizzati circa 90 stalli su una superficie complessiva di circa 2.800 metri quadrati. . L’assessore Mancini: Con questo intervento si completa la riqualificazione dopo anni di abbandono. lanazione.it In piazza Viviani il primo mercato: Una bella vittoriaÈ una vittoria per tutti: così la capogruppo di ’Pisa al Centro’ Caterina Costa commenta la prima sperimentazione del ... lanazione.it Domani 19 Aprile grande appuntamento in Piazza Viviani a Marina di Pisa, Mercato aperto tutto il giorno - facebook.com facebook