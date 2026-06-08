Il Museo etrusco di Marzabotto ha riaperto dopo un periodo di chiusura. La struttura ospita nuovi reperti e presenta eventi dedicati alla cultura etrusca. Tra le novità, alcune esposizioni temporanee e aggiornamenti nelle aree dedicate ai materiali archeologici. La riapertura è stata annunciata con una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sui lavori di restauro o sulle esposizioni specifiche.

Bologna, 8 giugno 2026 – Mostrare una città ‘invisibile’, che non c'è più, ma che è un unicum per il patrimonio archeologico etrusco. È stata questa la sfida che ha animato il progetto di riallestimento del Museo nazionale etrusco ‘Pompeo Aria’ di Marzabotto (Mnema) che si presenta al pubblico nella sua nuova veste, più moderna e inclusiva, in un percorso interno che punta a essere fruibile da tutti, dai bambini delle scuole alle persone con disabilità. Tra archeologia, paesaggio e memoria. Il nuovo Mnema incarna un dialogo costante, in divenire, tra archeologia, paesaggio e memoria. Oggi l'inaugurazione, anche se l'area non è mai stata chiusa del tutto, dopo il riallestimento realizzato con un finanziamento di 800mila euro nella programmazione della legge 1902014. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riapre il Museo etrusco di Marzabotto: quali sono le novità tra reperti ed eventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riaperto il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto: gli eventi in programmaIl Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto ha riaperto lunedì 8 giugno 2026, dopo un intervento di riallestimento.

Museo etrusco nell’ex scuola. Reperti dai siti della Valdambra. Un volano anche per il turismoÈ stato approvato il progetto per allestire un museo etrusco nell’ex scuola elementare di Ambra, in provincia di Bucine.

Temi più discussi: Riapre il Museo nazionale etrusco di Marzabotto, nuovo spazio 'vivo'; Piero Gemelli. Le stanze dei sogni dimenticati - Mostra - Roma - Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Il Ministero della Cultura compra anche la Tomba François: 15 milioni per il prezioso monumento etrusco; Etruria Go: un unico biglietto d’ingresso per i parchi e i musei archeologici del Lazio.

Tra fotografia contemporanea e archeologia, la mostra al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma trasforma depositi e archivi in un paesaggio della memoria, dove frammenti antichi e immagini attuali tornano a vivere attraverso lo sguardo x.com

Riapre il Museo nazionale etrusco di Marzabotto, nuovo spazio 'vivo'(ANSA) - MARZABOTTO, 08 GIU - Nuovo allestimento per il Museo nazionale etrusco 'Pompeo Aria' di Marzabotto nel Bolognese (Mnema), che oggi si presenta al pubblico con una nuova visione, più moderna e ... msn.com

Il Museo Etrusco di Marzabotto riapre con un nuovo allestimento inclusivoIl Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto riapre con un allestimento moderno e inclusivo per esplorare l'antica Kainua ... it.blastingnews.com

Figure votive etrusche, secoli II-III a.C. - in esposizione presso il Museo Etrusco Mario Guarnacci di Volterra / Italia reddit