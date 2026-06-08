Riaperto il Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria di Marzabotto | gli eventi in programma
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto ha riaperto lunedì 8 giugno 2026, dopo un intervento di riallestimento. Durante l'inaugurazione sono stati annunciati eventi in programma, senza dettagli specifici. La riapertura segue lavori di rinnovamento e una revisione del ruolo del museo nel contesto culturale attuale. La struttura torna accessibile al pubblico, con nuove esposizioni e iniziative in calendario.
Una data importante per il patrimonio culturale nazionale. Lunedì 8 giugno 2026, dopo un accurato intervento di riallestimento e una profonda riflessione sul ruolo del museo oggi, riapre al pubblico il Mnema – Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto (BO) con un modello di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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