Riaperto il Museo Nazionale Etrusco Pompeo Aria di Marzabotto | gli eventi in programma

Notizia in breve

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto ha riaperto lunedì 8 giugno 2026, dopo un intervento di riallestimento. Durante l'inaugurazione sono stati annunciati eventi in programma, senza dettagli specifici. La riapertura segue lavori di rinnovamento e una revisione del ruolo del museo nel contesto culturale attuale. La struttura torna accessibile al pubblico, con nuove esposizioni e iniziative in calendario.