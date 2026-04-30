È stato approvato il progetto per allestire un museo etrusco nell’ex scuola elementare di Ambra, in provincia di Bucine. La struttura ospiterà reperti provenienti dai siti archeologici della Valdambra. La decisione è stata comunicata nei giorni recenti dall’assessore regionale alla cultura, dopo l’annuncio fatto lo scorso anno dal sindaco della zona. La creazione del museo mira anche a sostenere il turismo locale.

Un museo etrusco nella ex scuola elementare di Ambra. Un progetto annunciato lo scorso anno dal sindaco di Bucine Paolo Nannini e che nei giorni scorsi ha ricevuto il benestare dell’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti. I lavori di messa in sicurezza del tetto e il rifacimento della facciata sono terminati e adesso può essere messo a terra il progetto dell’amministrazione comunale di trasformare l’edificio in un polo socio-culturale. La struttura è stata per anni il magazzino in cui venivano raccolti i reperti della Soprintendenza, ma soprattutto vi era una parte adibita al restauro. "Fino almeno ad una quindicina di anni fa -...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo etrusco nell’ex scuola. Reperti dai siti della Valdambra. Un volano anche per il turismo

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