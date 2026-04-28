Archeoares ha annunciato due visite guidate al museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, previste per le mattinate di domenica 3 maggio e domenica 7 giugno alle 11. Gli eventi si concentrano sulla collezione custodita all’interno del museo, situato a Viterbo. Le visite si svolgeranno in due date distinte, offrendo l’opportunità di esplorare i reperti presenti nella collezione etrusca.

Archeoares organizza, nelle mattinate di domenica 3 maggio e domenica 7 giugno, alle ore 11, due appuntamenti dedicati alla collezione del museo nazionale etrusco Rocca Albornoz di Viterbo. I visitatori hanno dunque la possibilità di essere accompagnati da una guida abilitata in un suggestivo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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