Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico | gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza

Il 25 aprile si ricorda in diversi luoghi storici del paese, tra cui Marzabotto, Milano e Casa Cervi a Gattatico. In queste località si svolgono eventi e commemorazioni per celebrare la Liberazione d’Italia. La giornata coinvolge iniziative pubbliche e manifestazioni in tutto il territorio, con attenzione ai luoghi simbolo della Resistenza e della lotta antifascista. La ricorrenza viene ricordata anche in altre regioni, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, il 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia, si svolgeranno centinaia di iniziative promosse da associazioni, organizzazioni sindacali, Comuni e naturalmente dall’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani che per l’occasione ha anche pubblicato un numero speciale della sua rivista, dedicato alla street art, scaricabile qui. “È il nostro 25 Aprile 2026, quando, accanto alla Liberazione, celebriamo l’ottantesimo della vittoria della Repubblica, della conquista del voto alle donne, della elezione dell’Assemblea Costituente. Oggi tutto questo viene rimesso in discussione. Tantissime donne e tantissimi...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza Notizie correlate Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio)Torino non limita le celebrazioni della Liberazione a una singola giornata: il programma del 2026, presentato dal sindaco di Torino, Stefano Lo... Resistenza e luoghi della Memoria, De Maria: “Tagli inaccettabili a pochi giorni dal 25 Aprile”Bologna, 21 aprile 2026 – Una sforbiciata ai fondi che custodiscono la storia, e per di più a una manciata di giorni dalle celebrazioni per la Festa... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 25 aprile 2026: eventi e celebrazioni nei luoghi simbolo della Resistenza; L'allarme per Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto: La Regione pronta a intervenire; De Pascale: Il ministro Giuli ripristinerà i fondi destinati a Casa Cervi. VIDEO; Fondi per la Resistenza, de Pascale: Il ministero li ripristinerà. Ho parlato col ministro Giuli. L'allarme per Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto: "La Regione pronta a intervenire" x.com Il Ministero della Cultura ha ridotto i fondi da 2,5 milioni a 1,8 milioni di euro per Casa Cervi, Marzabotto, Fossoli, Sant'Anna di Stazzema e la Risiera di San Sabba a Trieste. Interrogazione parlamentare del Pd - facebook.com facebook