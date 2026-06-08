Restaurata la Galleria del Piano Nobile della Reggia di Portici

Notizia in breve

La Galleria del Piano Nobile della Reggia di Portici è stata riaperta dopo un intervento di restauro conservativo. La sala, situata nel corpo centrale dell’edificio e affacciata sulla via Università, è stata riportata al suo stato originale. I lavori hanno riguardato le superfici e le decorazioni della galleria, che ora si presenta con un aspetto rinnovato e più fedele all’aspetto storico.