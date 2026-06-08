Restaurata la Galleria del Piano Nobile della Reggia di Portici

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Galleria del Piano Nobile della Reggia di Portici è stata riaperta dopo un intervento di restauro conservativo. La sala, situata nel corpo centrale dell’edificio e affacciata sulla via Università, è stata riportata al suo stato originale. I lavori hanno riguardato le superfici e le decorazioni della galleria, che ora si presenta con un aspetto rinnovato e più fedele all’aspetto storico.

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La galleria del Piano Nobile della Reggia di Portici ha ritrovato il suo antico splendore. La città metropolitana di Napoli ha completato il restauro conservativo della sala che si sviluppa nel corpo centrale della reggia, a cavallo della via Università — l'antica via Regia per le Calabrie — con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La Galleria del Piano Nobile torna alla luce Reggia di Portici

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