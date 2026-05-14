Cropani | 1 milione per la sicurezza del Fosso Nobile e della Marina

Un finanziamento di un milione di euro è stato destinato alla tutela delle aree del Fosso Nobile e della Marina di Cropani. I fondi saranno impiegati per interventi di messa in sicurezza in specifiche zone del Fosso Nobile e per migliorare le condizioni di protezione della Marina. Sono state identificate alcune aree che riceveranno interventi di consolidamento e miglioramento strutturale, con l’obiettivo di prevenire eventuali rischi legati a problemi di stabilità o allagamenti.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati i fondi per proteggere la Marina?. Quali aree specifiche del Fosso Nobile saranno messe in sicurezza?. Chi ha garantito il passaggio dai fondi PNRR a questi nuovi fondi?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per il rischio idrogeologico?.? In Breve Filippo Mancuso ha garantito il finanziamento per la difesa del territorio jonico.. I fondi integrano il bilancio comunale dopo la gestione delle risorse PNRR.. Interventi mirati al completamento delle opere sul versante del Fosso Nobile.. Protezione del rischio idrogeologico per i residenti di Cropani Marina.. Un milione di euro stanziati dalla Regione per proteggere il territorio di Cropani: l’amministrazione comunale ha ottenuto fondi decisivi per la messa in sicurezza del Fosso Nobile e dell’abitato di Cropani Marina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cropani: 1 milione per la sicurezza del Fosso Nobile e della Marina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cropani Marina, trovato in mare il corpo di Elisabetta Burlan: ricerche finite in tragediaOre di ricerche serrate, tra paura e speranza, lungo il litorale del Catanzarese. Costacciaro Un milione di euro per la sicurezza della viabilitàCOSTACCIARO – Costacciaro ottiene un milione di euro dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza della viabilità comunale tra Murce, La...