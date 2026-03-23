Societa’ storica catanese | visita del piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso il piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio. Faremo una passeggiata nella storia, alla scoperta di tre diversi percorsi che si susseguono e s'intrecciano tra di loro: la storia del palazzo e della famiglia nobiliare che ha costruito questa magnifica sede, l'arrivo della Società Storica Catanese, le sue attività storiche, le straordinarie collezioni e raccolte custodite. Il palazzo di epoca ottocentesca, conserva le caratteristiche architettoniche e decorative del tempo: affreschi, pavimenti, divisori in legno intagliato e stucchi di età borbonica, il lampadario austro-ungarico del salone centrale e la cucina in muratura di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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