Renault Twingo vs Leapmotor T03 2026 | chi vince a 18.900€?

Una nuova sfida tra due citycar elettriche si svolge nel 2026, con un prezzo di partenza di circa 18.900 euro. Da un lato, un modello di produzione europea, dall’altro, una vettura cinese. La competizione riguarda principalmente le caratteristiche tecniche e il rapporto qualità-prezzo, con entrambe le vetture rivolte a chi cerca un’auto compatta e accessibile. La sfida si inserisce nel contesto di un mercato in rapida evoluzione, dove le due auto rappresentano rispettivamente le offerte di Europa e Cina nel segmento delle citycar elettriche.

La citycar elettrica economica è il vero campo di battaglia del 2026, e qui si gioca una sfida che è anche un po’ Europa contro Cina. Da una parte la Renault Twingo E-Tech, il ritorno dell’icona francese a 19.500€, pensata come prima vera risposta all’invasione delle elettriche low cost. Dall’altra la Leapmotor T03, la citycar elettrica più venduta d’Italia a 18.900€. Stesso prezzo, due filosofie opposte: quale conviene davvero? Prezzi a confronto. Renault Twingo E-Tech Leapmotor T03 Allestimento base Evolution — 19.500€ Unico — 18.900€ Allestimento top Techno — 21.100€ — Promo Enel Night Free 3 anni fino a 15.900€ I due listini sono quasi sovrapposti: 600€ separano la T03 dalla Twingo d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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