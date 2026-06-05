Nuova Renault Clio 2026 | prezzi da 18.900 euro?

La nuova Renault Clio 2026, sesta generazione del modello, è disponibile nei listini italiani con prezzi a partire da 18.900 euro. La vettura presenta un restyling e aggiornamenti tecnici rispetto al modello precedente. La gamma comprende diverse versioni e motorizzazioni, con variazioni di prezzo in base all’allestimento e alle caratteristiche. La commercializzazione è già iniziata e le consegne sono pianificate per i prossimi mesi.

La Renault Clio più venduta di sempre cambia pelle e arriva nei listini italiani. La nuova Renault Clio 2026, sesta generazione della storia, parte da 18.900 euro ed è già ordinabile, con le prime consegne previste a febbraio 2026. La berlina compatta del segmento B si rinnova nel design, cresce nelle dimensioni e punta tutto sull’efficienza, con un full hybrid E-Tech da 160 CV capace di percorrere fino a 25 km con un litro. Confermati anche il benzina TCe 115 e l’apprezzato GPL ECO-G. Ecco listino completo, motori e quale Clio conviene. Com’è la nuova Renault Clio 2026. La sesta generazione adotta un design completamente nuovo, più maturo e scolpito, con una firma luminosa inedita. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Renault Clio 2026: una vera sorpresa

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