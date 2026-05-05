Leapmotor T03 prezzo 2026 | davvero a 18.900€ è imbattibile?

La Leapmotor T03 si conferma la citycar elettrica più venduta in Italia, secondo i dati UNRAE aggiornati ad aprile 2026. Con un prezzo di listino di 18.900 euro, questa vettura ha attirato l’attenzione di molti consumatori e analisti del settore. La sua diffusione tra gli automobilisti è evidente, e le cifre evidenziano un successo crescente nel mercato delle auto elettriche cittadine.

La Leapmotor T03 è la citycar elettrica più venduta d’Italia. Punto. I dati UNRAE aggiornati ad aprile 2026 parlano chiaro: 14.839 immatricolazioni nel cumulato gennaio-aprile, pari al 28,9% di tutto il mercato BEV nazionale. Una sola auto vale quasi un terzo di tutte le elettriche pure vendute in Italia. Ma quanto costa davvero la T03 oggi, e quanto si paga con incentivi e finanziamento Stellantis? Prezzo di listino: 18.900€. La T03 ha un solo allestimento a listino. Il prezzo Italia chiavi in mano è 18.900€, IVA inclusa. È l’auto elettrica nuova più economica d’Italia dopo la Dacia Spring (17.900€) — ma con più potenza, più batteria, più autonomia.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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LA LEAP MOTOR T03 CONVIENE DAVVERO

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La Leapmotor T03 è la terza auto più immatricolata ad aprile 2026 (4.090 immatricolazioni) e la quarta assoluta da gennaio ad aprile 2026 (14.839 immatricolazioni) Fonte: Unrae - facebook.com facebook