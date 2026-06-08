Una moto guidata da un uomo di 60 anni ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto in via Edificio, a Altivole. L’incidente è avvenuto tra la notte di sabato e domenica. La vittima, ex autista di una società di trasporti locale, aveva appena salutato gli amici prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto poco dopo.

ALTIVOLE (TREVISO) - Renato Perin, 60 anni, ex autista della Mom di Fanzolo, è morto la notte tra sabato e domenica sbattendo la testa contro un muretto di via Edificio, al civico 8, a Caselle di Altivole. Esperto di motociclismo ed ex pilota di cross, ha sbandato in sella alla sua Triumph Bonneville poco dopo aver affrontato la rotonda di via Sant’Apollonia, mentre tornava verso casa. In quel momento la sua velocità non era elevata, ma comunque sufficiente a scagliarlo contro un pilastro di cemento e ucciderlo sul colpo. Secondo gli amici e la famiglia, la sua caduta dev’essere stata causata da un malore oppure dall’attraversamento improvviso di un animale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Renato Perin sbanda in moto e muore contro un muretto. Aveva appena salutato gli amici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoUn giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro un muretto a Padergnone, vicino...

Auto sbanda e finisce nella scarpata, muore ragazza di 18 anni: gravi due amiciUn incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro, in provincia di Rovigo.

Argomenti più discussi: Renato Perin sbanda in moto e muore contro un muretto. Aveva appena salutato gli amici; Renato Perin muore in moto a 60 anni. L'amico: Mi sono voltato e non c'era più. Era esperto e prudente.

Renato Perin muore in moto a 60 anni. L'amico: Mi sono voltato e non c'era più. Era esperto e prudenteVEDELAGO (TREVISO) - Sono arrivato a una rotonda, mi sono girato e Renato non era più dietro di me. È quanto ha raccontato Alessandro, amico fraterno e ... ilgazzettino.it

Renato Perin sbanda in moto e muore contro un muretto. Aveva appena salutato gli amiciALTIVOLE (TREVISO) - Renato Perin, 60 anni, ex autista della Mom di Fanzolo, è morto la notte tra sabato e domenica sbattendo la testa contro un muretto di via Edificio, al civico 8, ... ilgazzettino.it