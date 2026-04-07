L' auto sbanda e si schianta contro un muretto | grave un giovanissimo

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dell'auto, che si è schiantata contro un muretto a Padergnone, vicino a Vallelaghi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici. Per cause ancora in via di accertamento, ci sarebbe stata una perdita di controllo dell’auto su cui viaggiavano i tre, con la macchina uscita di strada e che è andata a schiantarsi contro un muretto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati nell’arco di qualche giro di lancette i vigili del fuoco di Padergnone, Lasino e i permanenti di Trento, oltre alle ambulanze e ai carabinieri per tutti i rilevamenti del caso. L’area del sinistro è stata rapidamente isolata ed è stata posta in sicurezza la strada provinciale. Ad alzarsi in volo anche l’elicottero di soccorso, con il 18enne trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Incidente nel pomeriggio: si schianta con l'auto contro un muretto. Un morto e un feritoIncidente mortale a Bisceglie, nel nord barese, nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 25 febbraio.

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Venerdì 3 aprile alle 16.30 sulla rivierasca: il conducente di 23 anni ha perso il controllo dell’auto. x.com