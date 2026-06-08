Il centrodestra ha mantenuto i risultati delle amministrative, confermando le vittorie a Arezzo e Macerata e conquistando anche Lecco. I ballottaggi hanno rafforzato i risultati ottenuti al primo turno. La coalizione ha ottenuto ulteriori conferme nella gestione di alcuni comuni. Le urne hanno evidenziato la stabilità del fronte politico. Nessuna variazione significativa si registra rispetto ai risultati preliminari, con le amministrative che si sono concluse senza sorprese.

Gioco, partita, incontro. I ballottaggi delle amministrative hanno confermato e consolidato il successo del centrodestra al primo turno. Nessun avviso di sfratto al governo, nessuna aria di spallata. Anche al secondo turno gli italiani dicono a chiare lettere che non la pensano come Conte, Schlein, Fratoianni-Bonelli e compagni del campo largo. Si fidano della maggioranza. Rispedito al mittente anche il racconto sulla mancanza di classe dirigente di Fratelli d’Italia e alleati. Secondo turno, non c’è partita per il campo largo. Ai ballottaggi il centrodestra conferma Arezzo, su cui si erano accesi gli appetiti delle sinistre, e Macerata. Ed espugna Lecco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Remuntada addio, il centrodestra conferma Arezzo e Macerata ed espugna Lecco. Gli auguri di Meloni

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