Luca Marsella ha diffuso un appello in vista del corteo nazionale per la Remigrazione, previsto a Roma sabato 13 giugno. Nel messaggio invita tutti a partecipare, sottolineando che la terra di origine rimane ancora la loro. L’appello si rivolge a coloro che si riconoscono nella causa e invita a unirsi per manifestare la propria presenza. La richiesta è di non mancare all’appuntamento nel centro della capitale.

Roma, 8 giu – Pubblichiamo di seguito l’appello di Luca Marsella in vista del corteo nazionale per la Remigrazione, convocato a Roma per sabato 13 giugno. Una mobilitazione che accompagnerà il deposito in Parlamento della proposta di legge sulla remigrazione e che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole riportare nelle strade un tema ormai centrale nel dibattito politico europeo: il diritto degli italiani a difendere identità, sicurezza e futuro della propria nazione. L’appello di Luca Marsella. Ci sono momenti in cui il silenzio diventa complicità e l’indifferenza si trasforma in tradimento. Guardati intorno. Guarda la terra che calpesti, la storia che respiri, il futuro che stai lasciando in eredità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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© Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, l’appello di Marsella chiama tutti a Roma: “Questa è ancora la nostra terra”

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Mi sono divertito (si fa per dire) ad esaminare la proposta che il generale della divisione d’assalto putiniana dislocata in Italia, tal Roberto Vannacci, ha avanzato in merito alla remigrazione. Dopo qualche ricerca, ammetto di averne intuito all’inizio solo la disg x.com

Di come io e il mio drappello di prodi guerrieri (?) sconfiggemmo un manipolo di vili (??) MARANZA reddit

Remigrazione, gli organizzatori confermano corteo a Prati il 13 giugno. Gli antifascisti: va vietataLa contro-mobilitazione degli antifascisti: due manifestazioni e appello al sindaco Gualtieri e al prefetto: La marcia xenofoba un’offesa alla città e viola i valori della Costituzione ... msn.com

Esclusivo, ci siamo infiltrati nel movimento per la Remigrazione: la rete, i contatti con la destra italiana e i sostenitoriCi siamo infiltrati sotto copertura per più di un anno dentro la rete di Martin Sellner e del movimento per la Remigrazione. la7.it