Una proposta di legge sulla remigrazione ha ottenuto più di 150mila firme. Il testo prevede il rimpatrio forzato degli immigrati irregolari e incentivi volontari per quelli regolari, con l’obiettivo di ridurre la presenza di stranieri nel paese. La proposta sostiene che questa misura possa portare a risparmi economici da destinare a politiche a favore della natalità italiana. La campagna è stata promossa da un'organizzazione di estrema destra.

“La proposta di legge sulla remigrazione ha già raccolto oltre 150mila firme. Vogliamo mandare via con un rimpatrio forzato gli immigrati irregolari e quelli regolari tramite incentivi volontari grazie ai quali risparmieremo soldi da investire sulla natalità italiana”. Lo ha detto Luca Marsella, portavoce di Casapound e presidente del comitato Remigrazione e riconquista, giunto a Napoli per una iniziativa di promozione della proposta di legge sulla remigrazione. Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Remigrazione, Marsella (Casapound): "Rimpatri forzati per immigrati irregolari"

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