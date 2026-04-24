Remigrazione Marsella | Problema di sicurezza e identità nazionale con questo trend gli italiani spariranno

Un funzionario ha affermato che la remigrazione rappresenta un problema sia di sicurezza sia di identità nazionale, sostenendo che, se si prosegue con l’attuale andamento, la presenza degli italiani nel paese potrebbe diminuire significativamente. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione pubblica sulle conseguenze sociali e culturali dei flussi migratori. Nessun dettaglio su dati numerici o altre fonti è stato fornito in questa dichiarazione.

Home > Video > “Non è solo un problema di sicurezza ma anche di identità nazionale, perché gli italiani tra poco spariranno se continuiamo con questo trend. Il saldo di natalità è negativo di 200mila italiani l’anno e il decreto Flussi non ci piace. Gli immigrati sono solo un business”. Così Luca Marsella, portavoce di Casapound e presidente del comitato Remigrazione e riconquista, giunto a Napoli per una iniziativa di promozione della proposta di legge sulla remigrazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Remigrazione, Marsella: "Problema di sicurezza e identità nazionale, con questo trend gli italiani spariranno" Notizie correlate Leggi anche: Remigrazione, Marsella (Casapound): "Rimpatri forzati per immigrati irregolari" Futuro nazionale, primo atto: “Stop ai soldi per Zelensky. Più sicurezza per gli italiani”Anche il parlamentare toscano Edoardo Ziello srotola lo striscione di protesta in centro a Roma: obiettivo condizionare le scelte del governo ROMA –... Panoramica sull’argomento Si parla di: A Napoli il ddl sulla remigrazione, scoppia la polemica. Remigrazione, Marsella: Problema di sicurezza e identità nazionale, con questo trend gli italiani spariranno(LaPresse) Non è solo un problema di sicurezza ma anche di identità nazionale, perchè gli italiani tra poco spariranno se continuiamo con ... stream24.ilsole24ore.com 25 aprile, Marsella (Casapound): A noi non interessa nulla(LaPresse) Quando avremmo dovuto fare l'iniziativa di Napoli? A noi del 25 aprile non interessa nulla. Il problema reale è quello ... stream24.ilsole24ore.com