La Regione Toscana ha firmato un accordo con il Comune di Pisa, l’università di Firenze e la Scuola superiore Sant’Anna per un intervento da 400mila euro sulla costa di Marina di Pisa, nell’area chiamata Cella 5.

FIRENZE – La Regione Toscana ha approvato un accordo di collaborazione con il Comune di Pisa, l’università di Firenze e la Scuola superiore Sant’Anna per realizzare un intervento di recupero e riequilibrio della fascia costiera di Marina di Pisa, nell’area della cosiddetta Cella 5. L’intesa, approvata il 25 maggio, si inserisce nel progetto europeo Med-Iren, finanziato dal programma Horizon Europe con 400mila euro, e prevede attività fino al 30 settembre 2028 finalizzate al ripristino ambientale e al rafforzamento della resilienza delle aree costiere esposte agli effetti dei cambiamenti climatici. L’intervento punta a coniugare tutela degli ecosistemi e innovazione attraverso soluzioni basate sull’ingegneria naturalistica e sulle cosiddette nature-based solutions. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Regione Toscana, accordo da 400mila euro per le coste tirreniche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Edicole, dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa. Bonus da 2mila euro ai punti venditaLa regione ha stanziato 300mila euro destinati alla diffusione della stampa nelle zone interne della Toscana.

Protesi e ausili per lo sport amatoriale, dalla Regione 400mila euro: come richiedere i contributiLa Regione ha stanziato 400 mila euro per il sostegno alle protesi e agli ausili destinati allo sport amatoriale per persone con disabilità fisica.

Temi più discussi: Firmato l’accordo tra MIMIT e Regione Toscana per azzerare il digital-divide del territorio: parte il Progetto Pilota per la connettività mobile; Follonica, dalla Regione 658mila euro per il sottopasso ferroviario di via Leopardi; Connettività mobile, Toscana e Governo firmano un memorandum contro il digital divide; Connettività nelle aree svantaggiate, firmata intesa Mimit-Regione Toscana.

Montelupo Fiorentino, accordo da 24 milioni per la Villa dell’Ambrogiana @regionetoscana @MiC_Italia x.com

Un accordo per azzerare il digital divide nella Toscana diffusa fra Regione e ministeroFIRENZE - Abbattere definitivamente il digital-divide e garantire il diritto alla connettività anche nei territori geograficamente più svantaggiati. É questo l'obiettivo del Memorandum d’intesa siglat ... msn.com

Connettività mobile, Toscana e Governo firmano un memorandum contro il digital divideGiani: Quello della connessione è un diritto che dobbiamo garantire a tutti, sono fiducioso in questo memorandum ... intoscana.it