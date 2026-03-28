Protesi e ausili per lo sport amatoriale dalla Regione 400mila euro | come richiedere i contributi

La Regione ha stanziato 400 mila euro per il sostegno alle protesi e agli ausili destinati allo sport amatoriale per persone con disabilità fisica. Per accedere ai contributi è possibile presentare domanda seguendo le procedure indicate dagli enti competenti. Questo intervento mira a favorire la partecipazione alle attività sportive, anche a livello non professionale, attraverso dispositivi personalizzati e tecnologicamente avanzati.

La Giunta regionale riassegna le risorse per sostenere l'attività motoria amatoriale. Domande alle Ausl entro agosto: un investimento su autonomia e inclusione per chi ha subito infortuni o malattie invalidanti Per chi vive una disabilità fisica, lo sport può essere molto più di un traguardo. Grazie a dispositivi tecnologicamente avanzati e progettati su misura, la pratica sportiva, anche e soprattutto a livello amatoriale, può diventare parte integrante del percorso di cura quotidiano. Con questo obiettivo la Giunta regionale ha approvato una delibera che riassegna alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Protesi e ausili per lo sport amatoriale, dalla Regione 400mila euro: come richiedere i contributi Articoli correlati Protesi e ausili per l’attività sportiva amatoriale, 25.331 euro all'Ausl di PiacenzaRiassegnati alle Aziende Usl quasi 400mila euro di risorse statali (stanziate dal decreto ministeriale 22 agosto 2022) e avanzati dai precedenti... Disabilità, dalla Regione 40 mila euro all'Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausiliDestinatari dei contributi persone tra i 10 e i 64 anni con amputazioni o gravi disabilità motorie, ecco come partecipare ai bandi per avere il... Una raccolta di contenuti su Protesi e ausili per lo sport... Temi più discussi: Disabilità, dalla Regione 40 mila euro all'Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausili; Disabilità, 400mila euro per protesi sportive in Emilia-Romagna; Protesi e ausili per l’attività sportiva amatoriale 25.331 euro all' Ausl di Piacenza; Disabilità dalla Regione 40 mila euro all' Ausl di Parma per l’acquisto di protesi e ausili. Disabilità, 400mila euro per protesi sportive in Emilia-RomagnaLa Regione Emilia-Romagna stanzia quasi 400mila euro per sostenere l’acquisto di protesi e ausili destinati alla pratica sportiva da parte di persone con ... chiamamicitta.it Da E-R 400.000 euro per aiutare persone con disabilità a fare sportQuasi 400.000 euro per aiutare le persone con disabilità fisica ad acquistare protesi e ausili per lo sport amatoriale: la Giunta dell'Emilia-Romagna ha riassegnato alle Aziende Usl le risorse statali ... ansa.it Igiene Dentale | Studenti III anno La lezione di Elementi di Implanto-Protesi e Chirurgia Orale (P. Papi), prevista per martedì 31 marzo, è annullata. https://is.gd/er4vio #Sapienza #StudentiSapienza #FarmedSapienza #MedodoSapienza #Lezioni #Igiene - facebook.com facebook