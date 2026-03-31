La regione ha stanziato 300mila euro destinati alla diffusione della stampa nelle zone interne della Toscana. Inoltre, è previsto un bonus di 2mila euro per i punti vendita di edicole presenti sul territorio. Questo intervento mira a sostenere le edicole, considerata una rete fragile ma di rilevanza per i territori locali.

Firenze, 31 marzo 2026 – Un intervento da 300mila euro per sostenere la diffusione della stampa nelle aree interne della Toscana e rafforzare una rete sempre più fragile ma fondamentale per i territori. La Regione Toscana ha attivato un contributo destinato alle edicole e ai punti vendita non esclusivi della cosiddetta “Toscana diffusa”, con un bonus di 2mila euro per ciascuna attività. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere economicamente le rivendite, dall’altro contrastare la progressiva scomparsa dei punti vendita, che nelle aree periferiche rappresentano spesso un presidio di socialità e uno dei pochi accessi all’informazione cartacea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edicole, dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa. Bonus da 2mila euro ai punti vendita

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