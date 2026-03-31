Edicole dalla Regione 300mila euro per la Toscana diffusa Bonus da 2mila euro ai punti vendita
La regione ha stanziato 300mila euro destinati alla diffusione della stampa nelle zone interne della Toscana. Inoltre, è previsto un bonus di 2mila euro per i punti vendita di edicole presenti sul territorio. Questo intervento mira a sostenere le edicole, considerata una rete fragile ma di rilevanza per i territori locali.
Firenze, 31 marzo 2026 – Un intervento da 300mila euro per sostenere la diffusione della stampa nelle aree interne della Toscana e rafforzare una rete sempre più fragile ma fondamentale per i territori. La Regione Toscana ha attivato un contributo destinato alle edicole e ai punti vendita non esclusivi della cosiddetta “Toscana diffusa”, con un bonus di 2mila euro per ciascuna attività. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere economicamente le rivendite, dall’altro contrastare la progressiva scomparsa dei punti vendita, che nelle aree periferiche rappresentano spesso un presidio di socialità e uno dei pochi accessi all’informazione cartacea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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