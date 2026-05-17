Reggio i sindacati lodano le forze dell’ordine | ‘Servizio eccellente
A Reggio, i sindacati hanno espresso apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine, definendolo “eccellente”. Durante le operazioni di controllo, sono state adottate modalità che non hanno creato percezioni di invasività tra i cittadini. I comandanti delle forze dell’ordine coinvolti sono stati riconosciuti come figure responsabili del buon andamento delle attività di sicurezza. Le autorità hanno coordinato le operazioni, garantendo un equilibrio tra l’efficacia delle operazioni e il rispetto della privacy pubblica.
? Punti chiave Come hanno fatto le forze dell'ordine a non risultare invasive?. Chi sono i comandanti responsabili del successo della sicurezza a Reggio?. Perché il saluto della principessa ha confermato l'efficacia del servizio?. Quali strategie hanno permesso di gestire un evento di portata mondiale?.? In Breve Sindacati Siulp, Sap, Coisp e Silp Cgil lodano la Questura reggina.. Il Colonnello Aniello Mautone ha coordinato i nuclei di Reggio e Guastalla.. Il maresciallo Federico Aschettino ha ricoperto il ruolo di capo scorta.. Il segretario Sim carabinieri Antonio Pirisi ha celebrato l'operatività dei militari.. I sindacati di polizia e le... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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