Reggio i sindacati lodano le forze dell’ordine | ‘Servizio eccellente

A Reggio, i sindacati hanno espresso apprezzamento per il lavoro delle forze dell'ordine, definendolo “eccellente”. Durante le operazioni di controllo, sono state adottate modalità che non hanno creato percezioni di invasività tra i cittadini. I comandanti delle forze dell’ordine coinvolti sono stati riconosciuti come figure responsabili del buon andamento delle attività di sicurezza. Le autorità hanno coordinato le operazioni, garantendo un equilibrio tra l’efficacia delle operazioni e il rispetto della privacy pubblica.

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