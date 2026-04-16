Coldiretti Campania mozzarella di bufala | legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità

La Coldiretti Campania ha accolto positivamente l’approvazione della nuova legge sui reati agroalimentari. La norma mira a tutelare la qualità dei prodotti tipici, in particolare la mozzarella di bufala, e a contrastare le frodi nel settore. La legge è stata approvata di recente e riguarda specificamente i reati legati alla produzione e alla commercializzazione di alimenti. La Coldiretti si impegna a vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo alla rete dei controlli. “Trova finalmente la parola fine una battaglia della Coldiretti per tutelare la qualità dell’oro bianco della Campania. Saranno inaspriti i controlli sui metodi di produzione della mozzarella di bufala, diventa difficilissimo produrla (sia essa dop oppure no) con latte non fresco sia esso concentrato oppure in polvere facendola franca..🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità Notizie correlate Made in Italy: approvata la legge contro i reati agroalimentari. Lollobrigida: risultato storicoL’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl sulle “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”: 154 voti... Iran, la crisi in Medio Oriente fa aumentare i costi della mozzarella di bufalaLa mozzarella di bufala, il celebre formaggio a pasta molle di origine campana, è molto amata nel nostro Paese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coldiretti Campania: interventi straordinari per la filiera bufalina; NutriHub di Coldiretti Campania: basta macchinette che sputano solo cibi ultraprocessati; Spring Medì: il mercato di campagna amica Coldiretti il 18 aprile a Teverola. Coldiretti: mozzarella di bufala, legge su reati agroalimentari dalla parte della qualitàStampa La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzare ... salernonotizie.it Spring Medì: il Mercato di Campagna Amica Coldiretti il 18 aprile a TeverolaIl 18 aprile 2026, il Medì Shopping Center di Teverola, in provincia di Caserta, apre le porte al Mercato Campagna amica di Coldiretti nell’ambito dell'evento ... napolivillage.com COLDIRETTI CAMPANIA: MOZZARELLA DI BUFALA, LA LEGGE SUI REATI AGROALIMENTARI DALLA PARTE DELLA QUALITA’ La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parol - facebook.com facebook