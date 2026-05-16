Una giornata sul lavoro nell’edilizia | tra prevenzione formazione e innovazione

Mercoledì 13 maggio si è tenuta a Ceglie Messapica, presso lo stabilimento di Chirulli Group, una giornata dedicata al mondo dell’edilizia. L’evento, promosso da Formedil Brindisi, ha affrontato temi legati alla sicurezza sul lavoro, con un particolare focus sull’utilizzo di tecnologie e intelligenza artificiale per migliorare le pratiche di prevenzione e formazione. La manifestazione ha visto la partecipazione di operatori del settore, esperti e tecnici, che hanno condiviso esperienze e strumenti per garantire ambienti di lavoro più sicuri.

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CEGLIE MESSAPICA - Si è svolta mercoledì 13 maggio, a Ceglie Messapica, presso lo stabilimento di Chirulli Group, la giornata promossa da Formedil Brindisi dal titolo: “La sicurezza sul lavoro nell’edilizia: come la tecnologia e l’intelligenza artificiale aiutano a proteggere le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RAI3 TGR FRIULI V.G. - Sicurezza in edilizia la sfida della formazione - (28-04-2026) Sullo stesso argomento Formazione e prevenzione per aumentare la sicurezza sul lavoroIeri, 28 aprile, a Verona è stata celebrata la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con una serie di eventi che hanno coinvolto... Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Edilcassa Sicilia promuove giornata dedicata alla formazioneIl 28 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro”, Edilcassa Sicilia promuove a Palermo un’importante... Nei giorni scorsi allo Stadio Olimpico Grande Torino si è svolto il MOLLO ACADEMY SAFETY DAY. Una giornata dedicata alla formazione, alla prevenzione e alla cultura della sicurezza sul lavoro. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato x.com Verso una Giornata per le vittime sul lavoro, primo voto oggi al Parlamento europeoVerso una Giornata per le vittime sul lavoro, primo voto oggi al Parlamento europeo. Cronaca - Il progetto nasce da una risoluzione presentata da Antonella Sberna: Passo significativo affinché il ric ... tusciaweb.eu Sicurezza sul lavoro, studenti del Cardarelli a lezione al teatro Rossella FalkSicurezza sul lavoro, studenti del Cardarelli a lezione al teatro Rossella Falk?. Tarquinia - Una giornata di riflessione, emozione e consapevolezza per i giovani ... tusciaweb.eu