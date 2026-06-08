Real Madrid | Pérez vince le elezioni e punta al 2030 con Mourinho

Il presidente uscente del Real Madrid ha vinto le elezioni con il 62% delle preferenze, mentre il candidato sconfitto ha ottenuto il 35%. Sono stati dichiarati nulli circa mille voti per corrispondenza, a causa di irregolarità nelle procedure di voto. La vittoria permette al presidente di proseguire fino al 2030 e di collaborare con l’ex allenatore per un possibile ritorno.

Chi è il candidato sconfitto che ha ottenuto il 35% dei voti?. Perché mille voti per corrispondenza sono stati dichiarati nulli?. Come influirà il ritorno di Mourinho sulla conquista della sedicesima Champions?. Quali strategie userà Pérez per gestire i soci che non lo hanno votato?.? In Breve Pérez ottiene il 65% dei voti contro l'11.814 preferenze di Enrique Riquelme.. Circa mille voti per corrispondenza sono stati dichiarati nulli per motivi procedurali.. Il nuovo mandato presidenziale garantisce la gestione del club fino al 2030.. L'obiettivo sportivo prioritario è la conquista della sedicesima Coppa dei Campioni.. Florentino Pérez riconfermato alla presidenza del Real Madrid fino al 2030 con il ritorno di Mourinho. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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REAL MADRID ELECTIONS! FLORENTINO PÉREZ WINS! AYALA REACTS TO IT

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