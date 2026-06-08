Real Madrid Florentino Perez confermato presidente fino al 2030 Mourinho in panchina la prima mossa

Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid fino al 2030, mantenendo il suo ottavo mandato. La società ha annunciato anche che José Mourinho sarà il nuovo allenatore della prima squadra. La nomina di Mourinho segue le dimissioni del precedente tecnico. La votazione per la rielezione di Perez si è conclusa con un largo consenso tra i soci. La società ha confermato la durata del mandato e la scelta del nuovo allenatore.

(Adnkronos) – Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid fino al 2030 per il suo ottavo mandato. Nel suo discorso il presidente blancos ha dichiarato: "Abbiamo vinto le elezioni e continueremo a lavorare per continuare a vincere titoli. Abbiamo vinto in tutti i seggi elettorali e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato nella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Florentino Pérez Confirms Konaté as First Signing in New Real Madrid Era

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