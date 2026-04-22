Real Madrid Arbeloa ai saluti | Florentino Pérez punta il ritorno di Mourinho

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'inizio del processo di sostituzione di Alvaro Arbeloa. La società sta valutando diverse opzioni per il ruolo e si sta concentrando su possibili ritorni e nuovi nomi per il futuro della squadra. Il presidente del club ha espresso interesse nel ritorno di un ex allenatore, con incontri già pianificati per discutere le strategie di rafforzamento del team. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il Real Madrid ha ufficialmente avviato le grandi manovre per la successione di Alvaro Arbeloa. Il presidente Florentino Pérez, reduce da una stagione fallimentare che ha visto i Blancos distanti dalla vetta in Liga ed eliminati dalla Champions League dal Benfica, ha deciso di interrompere l’esperimento del tecnico promosso dal Castilla. La proprietà intende tornare a un modello di conduzione tecnica basato sul carisma e sulla gestione dei campioni, accantonando i progetti tattici troppo complessi per virare su profili di comprovata autorità internazionale. Il nome di José Mourinho è tornato prepotentemente al centro dei vertici societari a Valdebebas.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Real Madrid, Arbeloa ai saluti: Florentino Pérez punta il ritorno di Mourinho Notizie correlate Mourinho Real Madrid, Florentino Perez stuzzicato dal clamoroso ritorno dello Special One! Gli scenariGila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff?... Leggi anche: Il Real ritrova Mourinho, il più amato da Florentino Perez. E Arbeloa ora trema Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mbappé e Vinicius stendono l'Alaves: il Real Madrid vince 2-1; Quote prossimo allenatore Real Madrid: Deschamps e Klopp; Arbeloa sconcertato dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions: Rosso a Camavinga? L'arbitro non sapeva di averlo ammonito...; Real Madrid, Arbeloa: Molto arrabbiati e delusi, rosso inspiegabile. Real Madrid, Arbeloa si è fatto un nemico potente: rapporto incrinato con l'ex compagno CarvajalLa gestione della corsia destra è diventata un’aperta fonte di tensione all'interno della Casa Blanca, con Dani Carvajal. tuttomercatoweb.com Arbeloa mette gli interessi del Real Madrid davanti alle ambizioni di Carvajal per il Mondiale.Il Real Madrid si trova in un momento cruciale della stagione, con l’attenzione focalizzata non solo sul campionato ma anche sulla preparazione per il prossimo Mondiale. In questo contesto, il tecnico ... napolipiu.com