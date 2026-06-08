Real Madrid | Perez rieletto e torna Mourinho tra nuovi acquisti

Il presidente del Real Madrid è stato rieletto e ha confermato il ritorno di Mourinho come allenatore. Tra i nuovi acquisti annunciati, due sono già confermati, anche se i nomi non sono stati resi noti. Un giocatore, invece, sarà acquistato per 150 milioni di euro e dovrebbe cambiare le gerarchie nel calcio europeo. La società ha anche annunciato altri acquisti in vista della prossima stagione.

? Domande chiave? In Breve Florentino Perez riconfermato alla presidenza del Real Madrid con il 65% dei voti. Florentino Perez mantiene la guida del Real Madrid dopo aver ottenuto il 65% dei consensi nelle recenti elezioni societarie. Il presidente ha superato la sfida lanciata dal trentatreenne Enrique Riquelme, il quale è riuscito a raccogliere il 35% dei voti nonostante fosse quasi sconosciuto alla maggior parte dei soci fino al 12 maggio scorso. Il voto ha mostrato una dinamica interessante tra le diverse anime del club. Mentre Riquelme puntava su promesse legate a nomi come Rodri, Haaland e Klopp, il patron ha consolidato la sua posizione con un progetto concreto. La vittoria non è stata schiacciante come nei precedenti appuntamenti elettorali, ma ha segnato un passaggio fondamentale per la continuità della gestione attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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