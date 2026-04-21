Mourinho torna al Real Madrid? L'idea di Florentino Perez è più di una suggestione
Il club di calcio sta considerando di invitare nuovamente l’allenatore portoghese, che ha già guidato la squadra in passato. L’ipotesi circola tra i dirigenti, con il presidente che avrebbe espresso interesse per un suo ritorno alla guida tecnica. La discussione riguarda la possibilità di riportare Mourinho al Santiago Bernabeu, in vista della prossima stagione. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito.
Il Real Madrid starebbe pensando a José Mourinho per la prossima stagione: Florentino Perez pensa al ritorno dello Special One al Santiago Bernabeu.🔗 Leggi su Fanpage.it
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