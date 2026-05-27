RDS Summer Festival 2026 | piazza della Vittoria si accende con la grande musica dell' estate

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno, piazza della Vittoria a Genova si riempirà di musica con la prima tappa dell’RDS Summer Festival 2026. Sul palco saliranno artisti noti per regalare una serata all’insegna di spettacolo, energia e divertimento. La manifestazione, dedicata alla musica dell’estate, coinvolgerà un ampio pubblico e si terrà in una delle piazze principali della città.

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La musica dell'estate torna a Genova per una grande festa in piazza della Vittoria: domenica 14 giugno arriva la prima tappa dell’RDS Summer Festival 2026, con i big del momento pronti a salire sul palco per regalare una serata di spettacolo, energia e divertimento.Nella line-up: Cate Lumina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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